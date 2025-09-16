۹ واحد فرآوری و بسته‌بندی خرما و پنج واحد سردخانه در خراسان جنوبی فعال است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی از فعالیت ۹ واحد فرآوری و بسته‌بندی خرما با ظرفیت ۳هزار و ۹۴۵ تن و پنج واحد سردخانه در استان خبر داد و گفت: خرمای تولیدی علاوه بر مصرف داخلی، به بازار‌های مشهد و تهران ارسال می‌شود.

اسفندیاری با اشاره به اینکه به دلیل موقعیت جغرافیایی شهرستان طبس، بخش زیادی از خرما توسط مسافران خریداری می‌شود افزود: در نهبندان نیز روستای دهسلم به دلیل حضور گردشگران سهمی از بازار فروش خرما دارد.

وی چشم‌انداز پنج ساله توسعه خرما در استان را افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول متناسب با اعتبارات تخصیص‌یافته برای اصلاح و نوسازی باغات عنوان کرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: سطح زیرکشت خرما در استان هزار و ۱۹۷ هکتار است که شهرستان طبس رتبه نخست و شهرستان نهبندان رتبه دوم تولید خرما در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

اسفندیاری افزود: با توجه به اینکه خرما میوه‌ای نیمه‌گرمسیری است، خراسان جنوبی در تولید ملی خرما جایگاه نهم را پس از استان‌های کرمان، فارس، بوشهر، خوزستان، جنوب کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و یزد دارد.

وی با اشاره به پیش‌بینی تولید ۳هزار و ۱۵۰ تن خرما در سال جاری، افزود: از این میزان ۷۵۰ تن رقم کبکاب، ۲۶۰ تن رقم مضافتی و ۲۱۴۰ تن ارقام محلی (خشک و نیمه‌خشک) است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه محصول امسال نسبت به سال گذشته از کیفیت نسبتا مطلوبی برخوردار است، گفت: کمبود نیروی کارگری و هزینه‌های بالای داشت (هرس و تکریب) و برداشت محصول از مهم‌ترین مشکلات کشاورزان خرما در استان به شمار می‌رود.

اسفندیاری افزود: در حال حاضر آفت قرنطینه‌ای سوسک حنایی خرما در استان مشاهده نشده است و با اجرای شبکه مراقبت، پیش‌آگاهی و پایش منظم باغات و نصب تله‌های فرمونی توسط کارشناسان حفظ نباتات کنترل می‌شود؛ اما در صورت ورود این آفت از طریق نهال‌های آلوده تهدیدی جدی برای نخلستان‌ها خواهد بود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: تداوم خشکسالی موجب کاهش دبی چاه‌موتورها، افزایش شوری و کاهش کیفیت محصول خواهد شد که یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای توسعه کشت خرما در استان است.

اسفندیاری گفت: هدایت باغداران به اجرای طرح‌های نوین آبیاری برای کاهش هدررفت و افزایش راندمان مصرف آب، از مهم‌ترین اقدامات مدیریت آب در باغات خرما است؛ همچنین آبیاری نخلستان‌ها در فصل گرم بیشتر در بعدازظهر و شب انجام می‌شود.