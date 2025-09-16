پخش زنده
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور اعلام کرد که بر اساس آخرین اطلاعیه شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی، زمان برگزاری نمایشگاه الکامپ تغییر نکرده و این رویداد فناوری از ۳ تا ۶ مهر میزبان فعالان و علاقهمندان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی حکیمجوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور گفت: بیست و هشتمین دوره نمایشگاه الکامپ طبق برنامهریزی انجامشده، از تاریخ ۳ تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ تغییری در زمان برگزاری این رویداد اعمال نشده است، افزود: بر اساس آخرین اعلام شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی، زمان برگزاری الکامپ پابرجاست و تا این لحظه تغییری در تقویم نمایشگاهی صورت نگرفته است.
حکیمجوادی در پایان گفت: در صورت عدم بروز مشکلات غیرمترقبه، نمایشگاه الکامپ در موعد مقرر برگزار میشود.
سردار سید ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در نشست خبری اخیر خود تاکید کرده بود که برگزاری هرگونه نمایشگاه در دو هفته اول مهر و دو هفته پایانی اسفند ممنوع است.