معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از آغاز انتشار فهرست تقاضاهای مجوز نشر کتاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین انتظامی، معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام این خبر در یادداشتی درباره اهداف این کار نوشته است:
١- اطلاع فعالان نشر از کتابهایی که قرار است بهزودی وارد بازار کتاب شود.
٢- جلوگیری از ضایع شدن حق مترجمی که کتابش را زودتر داده است. قبلا این اتهام وجود داشت که بعضا به ناشری که یک کتاب را دیرتر از ناشر دیگر ترجمه کرده زودتر مجوز داده شده است.
٣- مشخص شدن کتابهایی که به دلایل نظارتی یا سایر دلایل، مجوز نگرفتهاند (با مقایسه این جدول و فهرست مجوزهای صادره). بهزودی این دو جدول ادغام میشوند.
۴- نفس این اعلام، سبب میشود سرعت بیشتری به کار داده شود، چون کارگزاران، خود را در اتاق شیشهای میبینند.