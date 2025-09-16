پخش زنده
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف پنج میلیون قلم انواع اقلام پزشکی خارجی قاچاق خبرداد و گفت: کارشناسان ارزش کالاهای قاچاق کشف شده را ۴۴ میلیارد تومان برآورد کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار مهدی افشاری در توضیح این خبر، گفت: در تحقیقات انجام شده از سوی ماموران عملیاتی این پلیس، مشخص شد که یک قاچاقچی تجهیزات و لوازم پزشکی اقدام به قاچاق تعدادی لوازم و تجهیزات کرده و این اقلام را در انباری واقع در خیابان فدائیان اسلام تخلیه و دپو کرده است.
وی افزود: با هماهنگی از سوی مرجع قضایی، تیمی از ماموران پلیس امنیت اقتصادی پایتخت، برای بررسی موضوع و بازرسی از محل، اعزام شدند که طی آن مشخص شد اموال مذکور فاقد مدارک قانونی برای توزیع هستند و همچنین در سامانه گمرکی کشور نیز ثبت نشدهاند که بر حسب دستور قضایی همه اموال توقیف و مالک آن پس از بازداشت به دادسرا منتقل شد.
سردار افشاری، تصریح کرد: کالاهای مکشوفه شامل پنج میلیون و ۸۱۱ هزار و ۶۱۲ قلم انواع تجهیزات پزشکی (دستکش، آنژیوکت و ...) خارجی بوده که پرونده برای تشکیل و تجهیزات به وزارت بهداشت و درمان منتقل شد.
این مقام پلیسی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۴۴ میلیارد تومان اعلام کردهاند، اضافه کرد: اغلب کالاهای قاچاق ورودی به کشور فاقد کیفیت و استاندارد لازم هستند و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره میاندازند.