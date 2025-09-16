پخش زنده
معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان گفت: پنج محور اساسی «تغذیه، خوابگاه، سلامت روان، تربیت بدنی، پدافند غیرعامل (آمادگی برای شرایط بحرانی) باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر دانشیان در نخستین گردهمایی مدیران، کارشناسان و سرپرستان سراهای دانشجویی استان البرز که در سالن غدیر دانشگاه خوارزمی برگزار شد، با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص)، این گردهمایی را فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربیات و یافتن راهکار برای مسائل خوابگاهها دانست.
وی با تأکید بر اینکه بزرگترین ثروت هر کشور، نیروی انسانی کارآمد و ماهر آن است، اظهار داشت: هرچه برای تربیت این نیرو در دانشگاهها سرمایهگذاری کنیم، آینده کشور و فرزندانمان را تضمین کردهایم. نقش شما سرپرستان و مدیران خوابگاهها در این مسیر بسیار حیاتی است، چرا که دانشجویان خوابگاهی ساعات بیشتری را با شما سپری میکنند.
دانشیان با اشاره به دستورالعمل وزیر علوم، پنج محور اساسی ۱- تغذیه ۲- خوابگاه ۳- سلامت روان ۴- تربیت بدنی ۵- پدافند غیرعامل (آمادگی برای شرایط بحرانی) را برشمرد که باید مورد توجه جدی قرار گیرند.
معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان با اشاره به حوادثی مانند مسمومیت و آتشسوزی در برخی خوابگاهها، بر لزوم رعایت استانداردهای ایمنی تأکید کرد و گفت: خوابگاه باید مجهز به سنسورهای دود و گاز باشد. وضعیت برق، تأسیسات گرمایشی و سرمایشی، تهویه و امنیت محیط اطراف خوابگاهها باید به طور مستمر رصد و پیگیری شود. شما باید آنقدر پیگیری کنید تا مشکلات حل شود.
در پایان، دکتر دانشیان از تمامی مدیران و سرپرستان خواست با همکاری و پشتکار، اطلاعات دقیق و کاملی از وضعیت خوابگاهها جمعآوری کرده و برای رفع مشکلات موجود تلاش کنند تا محیطی امن و آرامشبخش برای دانشجویان فراهم شود.
دکتر لواسانی معاون دانشجویی دانشگاه خوارزمی نیز در این گردهمایی، با شعار «سرای سبز»، سخنرانی خود را با موضوع بهرهگیری از فناوریهای نوظهور در صنعت خوابگاهداری آغاز کرد.
وی در ابتدا بر استفاده از هوش مصنوعی و فناوریهای نوین برای بهبود کیفیت زندگی دانشجویان ساکن در خوابگاهها تأکید کرد و گفت: میتوانیم با بهکارگیری این ابزارها، محیطی پویاتر و کارآمدتر برای دانشجویان فراهم آوریم.
لواسانی به نقش روبهرشد دانشجویان در مدیریت سراها اشاره کرد و افزود: نقش دانشجویان در اداره امور خوابگاهها در حال پررنگتر شدن است و این یک فرصت ارزشمند برای تمرین مسئولیتپذیری و ابتکار عمل است.
معاون دانشجویی دانشگاه خوارزمی با قدردانی از زحمات سرپرستان خوابگاهها اظهار داشت: سرپرستان، نیروهای ارزشمندی هستند که راهبری و رهبری فضای دانشگاهی را بر عهده دارند. این نقش کمتر دیده شده است ، در حالی که آنان را میتوان رؤسای دانشگاه در شیفت شب دانست. باید اهمیت ویژهای به این عزیزان داده شود.
وی در ادامه بر لزوم همکاری بین بخشهای مختلف از جمله مدیریت مراکز مشاوره، بهداشت، پدافند غیرعامل، تربیت بدنی و فنی مهندسی برای تأمین ایمنی، تابآوری و نشاط در خوابگاهها تأکید کرد.
لواسانی گفت: در استان البرز، این هماهنگی بین مدیریتهای مختلف باید پررنگتر باشد. خوابگاهها تنها یک مکان اقامتی نیستند، بلکه محلی برای تمرین زندگی اجتماعی و مسئولیتپذیری هستند.