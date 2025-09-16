مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی گفت: در اجرای قانون حمایت از خانواده و طرح جوانی جمعیت به یک هزار و ۶۴۴ زوج استان زمین دولتی اختصاص یافت.

واگذاری زمین به یک‌هزار و ۶۴۴ زوج در آذربایجان‌شرقی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بابک نجفیان با بیان اینکه در طرح جوانی جمعیت ۲۳ هزار و ۳۰۹ متقاضی ثبت نام کردند گفت: از این تعداد شرایط بیش از ۶۲ درصد ثبت نام کنندگان شامل ۱۰ هزار و ۸۵۶ متقاضی تایید نهایی شد.

وی با بیان اینکه اختصاص و واگذاری زمین برای متقاضیان تایید نهایی شده در حال انجام است اظهار کرد: تاکنون برای بیش از ۱۵ درصد از متقاضیان واجد شرایط این طرح در استان زمین واگذار شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی گفت: از مجموع ثبت نام کنندگان این طرح، چهار هزار و ۸۸ خانواده از شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر متقاضی دریافت زمین شده‌اند که ۸۷ درصد آن‌ها شامل سه هزار و ۱۰۸ خانواده تایید نهایی شده و برای بیش از ۱۰ درصد آن‌ها شامل ۳۱۶ خانواده زمین واگذار شده است.

نجفیان با بیان اینکه ۱۰ هزار و ۳۶۰ خانواده نیز در شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر متقاضی دریافت زمین در این طرح شده‌اند ادامه داد: شرایط حدود ۴۴ درصد این خانواده‌ها شامل سه هزار و ۵۶۷ متقاضی تایید نهایی شده و برای بیش از ۲۷ درصد آن‌ها شامل ۹۸۴ خانواده زمین اختصاص یافته است.

وی یادآور شد: از مجموع ثبت نام کنندگان این طرح در استان هفت هزار و ۱۱۴ خانواده برای دریافت زمین از شهر جدید سهند ثبت نام کرده‌اند که شرایط بیش از ۷۶ درصد آن‌ها شامل چهار هزار و ۱۳۴ خانواده تایید نهایی شده و برای هشت درصد آن‌ها شامل ۳۳۲ خانواده متقاضی زمین واگذار شده است.