به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در چارچوب هفته چهارم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور، تیمهای نساجی مازندران و شهرداری نوشهر فردا چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴ در ورزشگاه شهدای چالوس به مصاف یکدیگر میروند.
این دیدار از ساعت ۱۶:۳۰ آغاز خواهد شد و یکی از حساسترین شهرآوردهای فوتبال مازندران در فصل جاری محسوب میشود.
نساجی مازندران که پس از هفت فصل حضور در لیگ برتر به لیگ دسته اول بازگشته، با انگیزه صعود مجدد به سطح اول فوتبال کشور، در این فصل عملکردی قابل قبول داشته و با ۵ امتیاز از سه بازی، در جایگاه چهارم جدول قرار دارد.
در سوی دیگر، شهرداری نوشهر که دومین فصل حضور خود در لیگ دسته اول را تجربه میکند، با ۴ امتیاز از سه دیدار، در رده هشتم جدول ایستاده و امیدوار است با بهرهگیری از امتیاز میزبانی، نتیجه مطلوبی برابر تیم پرهوادار نساجی کسب کند.
این دیدار تحت قضاوت فرهاد امینی و با نظارت مختار مهدوی برگزار خواهد شد. با توجه به سابقه و محبوبیت دو تیم در استان، انتظار میرود ورزشگاه شهدای چالوس شاهد حضور پرشور هواداران و رقابتی تماشایی باشد.