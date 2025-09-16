دادستان عمومی و انقلاب دزفول گفت: در پی گزارش‌های مردمی درباره قطع چند اصله درخت در بوستان جمهوری، خواستار ارائه گزارش دقیق و مستند از علت قطع درختان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی آماده دادستان عمومی و انقلاب دزفول اظهار کرد: در پی گزارش‌های مردمی درباره قطع چند اصله درخت در بوستان جمهوری، خواستار ارائه گزارش دقیق و مستند از علت قطع درختان هستیم.

وی با استناد به قوانین مربوط به حفظ و گسترش فضای سبز تأکید کرد: شهرداری موظف است ظرف مهلت تعیین شده اقدامات قانونی را انجام و نتیجه را به دادستانی اعلام کند.

آماده افزود: در صورت کوتاهی یا اثبات تخلف، دستگاه قضایی با مرتکبان برخورد خواهد کرد. این اقدام در راستای پیگیری و صیانت از حقوق عامه و حفاظت از محیط زیست شهری صورت پذیرفته است.

در روز‌های اخیر، تصاویری از قطع و یا آسیب‌دیدگی جدی تعدادی از درختان در بوستان‌ها و بلوار‌های دزفول به دست خبرگزاری فارس رسیده که واکنش و نگرانی بسیاری از شهروندان را در پی داشته است.