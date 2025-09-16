به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،این کتاب نوشته فرانک علیدوستی و فردوس نورمند در قطر وزیری و در ۴ بخش آماده شده است.

این کتاب شامل نامه ها، وصیت نامه، دست نوشته‌های شهیده مدافع سلامت دکتر رضوان نورمند چالشتری، خاطرات همکاران وی است.

همچنین در صفحات اول این کتاب تصاویری از طفولیت تا شهادت این بانو آورده شده است.

خانواده این شهید در نگاشتن کتاب طبیب قلب‌ها نقش به سزایی داشتند.