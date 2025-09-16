رئیس مجلس با بیان اینکه هرچند استعمار به‌صورت رسمی و سنتی در کشور ما رخ نداده، گفت: اما ایران عزیز ما در قرارداد‌های تحقیرآمیز و تجزیه کشور طعم تلخ آن را چشیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی صبح سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ در همایش ستارگان شهر که در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد، حضور یافت.

در این مراسم، ضمن رونمایی از مجموعه ۳۰ جلدی «استعمار شناسی ایرانی» از خانواده‌های شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه تقدیر شد.

رئیس مجلس با بیان اینکه هرچند استعمار به‌صورت رسمی و سنتی در کشور ما رخ نداده، اما ایران عزیز ما در قرارداد‌های تحقیرآمیز و تجزیه کشور طعم تلخ آن را چشیده است.

آقای قالیباف افزود: هیچ‌وقت استعمار به‌صورت ظاهری، رسمی و سنتی به آن معنا در کشور ما نبوده است، اما در جای‌جای ایران عزیز، در نسل‌های مختلف کشور همه ما طعم تلخ سلطه و استعمار و خیانت به کشور و ملت را در زمان‌های مختلف دیدیم و چشیدیم.

این واقعیت تلخی است که وجود دارد و در قرارداد‌های تحقیرآمیز، تجزیه کشور و ازدست‌دادن سرزمین، اشغال‌های متعدد سرزمینمان، در جنگ‌های تحمیلی، کودتا‌های خارجی در طول تاریخ اتفاق افتاده است.