مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اعلام کرد: وزارت نفت و این شرکت از طرح‌های بهینه‌سازی در سه حوزه صنعت، ساختمان و حمل‌ونقل پشتیبانی می‌کنند و از تمامی فعالان این عرصه دعوت می‌شود ایده‌ها و پیشنهاد‌های خود را ارائه دهند تا در قالب طرح‌های بهینه‌سازی اجرایی شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محسن محمدپور» با اشاره به فرآیند پیچیده و پرهزینه تولید نفت و گاز گفت: این فرآیند‌ها شامل عملیات حفاری، انتقال، فرآورش و پالایش است که بسیار زمان‌بر، پرهزینه و پیچیده است، اما طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی زمان پیچیدگی کمتر و هزینه بسیار پایین‌تری دارند.

وی با اشاره به تدابیر و اقدام‌های انجام‌شده در حوزه بهینه‌سازی افزود: در این باره می‌توان به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، آیین‌نامه بازار بهینه‌سازی و برنامه هفتم توسعه، موضوع تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اشاره کرد که موارد نشان‌دهنده توجه دولت و مجلس به این حوزه است.

ناترازی انرژی؛ دغدغه ملی و مانع توسعه صنایع

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با بیان اینکه سوختن گاز‌های مشعل که سبب هدررفت انرژی، ناترازی گاز و پرداخت جریمه‌های سنگین می‌شوند، تصریح کرد: به دستور وزیر نفت، کارگروهی ویژه با اختیار‌های گسترده تشکیل شده تا با پایش، تسهیل‌گری و رفع موانع، جمع‌آوری کامل گاز‌های مشعل پیش از پایان برنامه هفتم توسعه محقق شود که امیدواریم با جلوگیری از هدررفت منابع ملی سرانجام به تراز شدن مصرف گاز در کشور منجر شود.

محمدپور با بیان اینکه ناترازی انرژی به یک دغدغه ملی تبدیل شده که البته رئیس‌جمهوری و وزیر نفت در حال پیگیری این موضوع هستند، گفت: ناترازی انرژی گریبان‌گیر صنعت شده است و صنایع با قطعی‌های مکرر برق مواجه‌اند، صنایع چند ماه از سال را برق ندارند و بعضاً برای جایگزینی برق مجبور به استفاده از سوخت مایع با هزینه‌های بالا می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه ناترازی انرژی به چالش اقتصادی و کاهش شاخص توسعه‌یافتگی و مسائل مختلف منجر شده است که همه باید دست به دست هم دهیم تا این موضوع را رفع کنیم، اظهار کرد: وزارت نفت و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت حمایت خود را از طرح‌های بهینه‌سازی در سه حوزه صنعت، ساختمان و حمل‌ونقل اعلام کرده‌اند و از همه فعالان در این زمینه دعوت می‌شود ایده‌ها و طرح‌های خود را ارائه دهند تا در قالب پروژه‌های بهینه‌سازی اجرایی شوند.