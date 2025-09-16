انجام عمل موفق پیوند قلب در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
یکصد و سی و پنجمین عمل پیوند قلب با موفقیت بر روی یک بیمار مبتلا به نارسایی قلبی در بیمارستان امام رضا (ع) انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رییس تیم پیوند قلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این عمل بر روی یک آقای ۴۸ ساله ساکن تربت حیدریه، مبتلا به نارسایی قلبی با موفقیت انجام و قلب این بیمار از اهدا کننده نوجوان ۱۶ ساله به این بیمار پیوند شد.
دکتر محمد عباسی حال عمومی بیمار را رضایت بخش اعلام کرد و افزود: این بیمار هم اینک در بخش مراقبتهای ویژه، آی سی یو قلب باز دوران نقاهت را طی میکند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه پیوند قلب یک کار تیمی است و گروههای متعددی در آن دخیل هستند، تاکید کرد: استمرار کار گروهی نشان دهنده سازمان دهی مناسب در این گونه اعمال جراحی است و چه بسا که گروههای مختلفی برای انجام چنین عملهایی اقدام میکنند که به علت نداشتن زیر ساختهای مناسب و هماهنگی کار تیمی خیلی سریع متوقف میشوند.
دکتر عباسی تصریح کرد: تیم پیوند قلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مشارکت همکاران جوان دانشمند، متعهد، علاقمند و دلسوز به بیمار تشکیل شده است که هر چه از شروع فعالیت تیم میگذرد هماهنگی آن بارزتر و نتایج آن نیز بسیار مطلوبتر میشود.