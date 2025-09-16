مدیرکل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اعلام کرد که در پنج ماهه نخست سال جاری، قریب به ۵۶۸۰ کیلومتر از جاده‌ها روکش آسفالت، لکه‌گیری و درزگیری شده که نقشی حیاتی در افزایش ایمنی و روان‌سازی تردد وسایل نقلیه ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن جهانیان با تشریح جزئیات این عملیات، گفت : در بازه زمانی مذکور، بیش از ۱۸۹۰ کیلومتر روکش آسفالت تقویتی با هدف افزایش مقاومت روسازی راه‌ها و ۷۳۷ کیلومتر روکش آسفالت حفاظتی برای جلوگیری از فرسایش و نفوذ آب به لایه‌های زیرین، در سطح شبکه راه‌ها انجام شده است.

وی همچنین به اقدامات صورت گرفته در حوزه نگهداری راه‌ها اشاره کرد و گفت:افزون بر ۳۰۵۰ کیلومتر عملیات لکه‌گیری و درزگیری جاده‌ها نیز به منظور رفع نواقص سطحی و بهبود کیفیت روسازی راه‌ها، صورت گرفته است.

مدیرکل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه، به فعالیت‌های چشمگیر در زمینه ابنیه فنی نیز اشاره کرد و از احداث ۱۲۷ دستگاه پل و آبرو جدید، انجام ۳۲۸ مورد تعمیرات اساسی و ۵۳ مورد تعمیرات جزئی ابنیه فنی و همچنین ۷۶ مورد تعمیر، ارتقاء و اجرای حفاظ و نرده پل‌های بزرگ خبر داد.

جهانیان در ادامه، به اصلاح و بهسازی سازه‌های مهم اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: اجرای عملیات تثبیت بستر در ۱۹۳ نقطه، اصلاح ۸۴۶ سازه تقاطعی فاقد آبگذر ایمن برای هدایت بهتر آب‌های سطحی و جلوگیری از آب‌شستگی، اصلاح زهکشی عرشه ۸۶ پل و اجرای عملیات تنقیه و دریواسیون ۱۲۷۵ دستگاه پُل و آبرو از دیگر فعالیت‌های انجام شده در حوزه نگهداری ابنیه فنی راه به شمار می‌رود.

وی در پایان، به اقدامات انجام شده در بخش تونل‌ها و سازه‌های حاشیه راه اشاره کرد و افزود: از ابتدای امسال تا پایان مرداد، ۶۲۱ متر تعمیر و مقاوم‌سازی تونل، تعمیر و نگهداری حدود ۱۰ هزار و ۲۰۰ مترمربع دیوار حائل و احداث و بهسازی بیش از ۴۲۷۰ متر کنارگذر تونل و پل نیز اجرا شده است که همگی در راستای ارتقاء سطح ایمنی و تسهیل عبور و مرور در محورهای مواصلاتی کشور صورت گرفته است.