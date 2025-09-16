کارشناس آرد و نان جهاد کشاورزی شهرستان خاتم: قیمت هر قرص نان تنوری آزاد پزدر این شهرستان ۲۳ هزار تومان مصوب شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، کرمی با بیان اینکه گشت مشترک گروه آرد و نان شهرستان از نانوایی‌های سطح شهر به منظور گران فروشی اجرا شد گفت: با نانوایی‌های متخلف در زمینه گران‌فروشی برخورد قاطع می‌شود.

وی گفت: با بررسی‌های لازم در نهایت قیمت هر قرص نان تنوری آزاد پز بیست و سه هزار تومان مصوب شد.

کارشناس آرد و نان جهاد کشاورزی شهرستان خاتم افزود: افزودن کنجد و سایر سبزیجات معطر بر سطح نان از نظر بهداشت ممنوع است و نمی‌تواند باعث افزایش قیمت نان شود.

کرمی ادامه داد: از شهروندان محترم تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف با سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند.