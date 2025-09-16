در نشست اعضای کمیسیون مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی استان مرکزی اقداماتی باهدف رفع نقاط حادثه خیز در دستورکار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در نشست اعضای کمیسیون مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی استان بر رفع هر چه سریعتر نقاط حادثه خیز، پُرتردد و پُر تصادف محور‌های استان تاکید شد.

بررسی رفع نقاط حادثه خیز و ایمنی محور شهرستان خنداب و حدفاصل محور فرمهین تا آشتیان و تفرش از جمله دستور کار این نشست بود.

یکی از موضوعاتی که در این نشست مطرح و مقرر شد انجام اصلاحات و نصب دوربین و اقدامات بازدارنده به طول ۴۴ کیلومتردرپیچ نقطه حادثه خیز دُمه کمر شهرستان خنداب بود.

بهسازی و تعریض حدفاصل محور فرمهین تا آشتیان و تفرش به طول ۱۰ کیلومتر در دستور کار قرار گرفت.

او با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید و اینکه برخی از مدارس در حاشیه راه‌ها قرار گرفته، رفع مشکلات و معظلات و ایمن سازی این مدارس در دستور قرار گرفت و به رانندگان توصیه با رعایت قوانین و مقررات با سرعت مطمئنه حرکت و توجه کافی به جلو داشته باشند.