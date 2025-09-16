رئیس مرکز بهداشت خوزستان با بیان اینکه پشه مهاجم آئدس هنوز به استان ما نرسیده است، نسبت به شیوع سه بیماری خطرناک درصورت غفلت عمومی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرداد شریفی با اشاره به اقدامات گسترده برای مقابله با پشه مهاجم در استان گفت: بر اساس برنامه‌های مراقبتی، تاکنون بیش از ۸ هزار و ۷۰۰ نقطه حادثه‌خیز در استان شناسایی شده که حدود ۳ تا ۴ هزار مورد آن با مداخلات بهداشتی ایمن‌سازی شده‌اند. این اقدامات به‌صورت شبانه‌روزی در حال انجام است.

وی با اشاره به تفاوت رفتار پشه‌ها در مناطق مختلف کشور افزود: در مناطق جنوبی، پشه‌ها در طول روز تا ۲۰ بار نیش می‌زنند، در حالی که در مناطق شمالی و معتدل، تنها یک بار در روز نیش می‌زنند. در جنوب، پشه هم انسان و هم حیوان را نیش می‌زند و هر کدام را زودتر پیدا کند، حمله می‌کند. این ویژگی باعث شده که جنوب کشور مستعد شیوع بیماری‌های خطرناک‌تری باشد.

شریفی با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ موردی از پشه مهاجم در خوزستان شناسایی نشده، اظهار داشت: عدم شناسایی به معنای نبود خطر نیست. ما به صورت شبانه‌روزی در حال پایش هستیم و تنها مورد بیماری مرتبط با این پشه در استان، مربوط به فردی بوده که از امارات بازگشته و تحت مراقبت قرار گرفته و خوشبختانه درمان شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با هشدار نسبت به احتمال شیوع سه بیماری خطرناک در صورت عدم رعایت اقدامات پیشگیرانه، تصریح کرد: تب استخوان‌شکن، چیگونیا و زیکا از جمله بیماری‌هایی هستند که می‌توانند در صورت ورود پشه مهاجم، سلامت عمومی را تهدید کنند. این بیماری‌ها در دنیا افراد را به شدت بیمار می‌کنند و چالش‌های جدی برای نظام سلامت ایجاد می‌کنند.

شریفی با اشاره به ویژگی‌های زیستی پشه مهاجم اظهار داشت: این پشه به رنگ سیاه است و به بوی لاستیک جذب می‌شود. در مناطقی که آب تجمع پیدا می‌کند، به‌ویژه در نخاله‌های ساختمانی و محل‌های بارندگی، محیط مناسبی برای رشد دارد. چرخه رشد این پشه از تخم تا بالغ شدن حدود ۸ تا ۱۲ روز طول می‌کشد و اگر پشه آلوده باشد، تمام پشه‌هایی که در این دوره تکثیر می‌شوند نیز آلوده خواهند بود.

وی توصیه کرد: در منازل باید از توری استفاده شود. اگر کسی به استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان یا هرمزگان سفر کرده و علائمی مانند تب همراه با سردرد یا کمردرد داشت، باید فوراً به مراکز درمانی مراجعه کند و سابقه سفر خود را اعلام کند. این علائم می‌تواند نشانه‌ای از بیماری باشد.

شریفی در پایان با تأکید بر اهمیت پیشگیری گفت: پیشگیری بهتر از درمان است. اگر اقدامات پیشگیرانه رعایت نشود، فرد بیمار می‌شود و درمان هم هزینه‌بر، زمان‌بر و همراه با عوارض است. استفاده از لباس‌های بلند، دفع آب‌های راکد، همکاری شهرداری‌ها و نهاد‌های اجرایی و آموزش‌های عمومی می‌تواند از بروز بحران جلوگیری کند. اگر این اقدامات انجام نشود، با چالش بزرگی در استان مواجه خواهیم شد.