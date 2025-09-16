پخش زنده
رئیس اداره آموزش و مشارکتهای مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از برگزاری کارگاه توانمندسازی تشکلهای محیط زیستی حوزه آبریز دریاچه ارومیه در شهرستان میاندوآب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛علیرضا لطفی در این کارگاه با اشاره به اهمیت مشارکت مردم و گروههای اجتماعی در حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی، نقش ارزنده فعالیتهای تشکلهای مردمی را مورد تأکید قرار داد.
لطفی هدف از برگزاری این کارگاه را دانشافزایی تشکلهای مردمنهاد با محوریت بررسی چالشهای زیستمحیطی استان و آموزش اصول مشارکت و تسهیلگری در مسیر رفع این چالشها عنوان کرد.
لطفی همچنین بر لزوم فرهنگسازی مصرف بهینه آب تأکید کرد و گفت: صرفهجویی در مصرف آب، ضمن حفظ و مدیریت بهتر منابع آبی، از تخریب محیط زیست جلوگیری کرده و به تعادل اکوسیستمها کمک میکند.
وی گفت: مشارکت مردم محلی در حفاظت از تالابها و کاهش تخریبهای زیستمحیطی نشاندهنده نقش کلیدی آنها در صیانت از منابع طبیعی است؛ نقشی که بدون همراهی آنان تحقق نخواهد یافت.