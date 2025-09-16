به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس دانشکده علوم پزشکی کاشمر گفت: در بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مراکز درمانی کاشمر، بخش نخست تجهیزات پزشکی به ارزش ۸۵ میلیارد ریال به بیمارستان‌های این شهرستان اختصاص یافت.

دکتر محمدجواد یزدانی این اقدام را گامی مؤثر در ارتقای خدمات تشخیصی و درمانی این شهرستان دانست و گفت: این تجهیزات شامل ماشین بیهوشی، ونتیلاتور ثابت و پرتابل بزرگسالان، ونتیلاتور احیای نوزادان، میکروتوم، دستگاه برش وی پک، فتال مانیتورینگ، تخت اطفال، دستگاه الایزا، الکتروکاردیوگراف، تست ورزش، تخت زایمان برقی، سونیکید، تشک مواج و ویلچر است.

او با قدردانی از حمایت‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد و فرمانداری شهرستان، تأکید کرد: تأمین این تجهیزات نقش مهمی در افزایش رضایتمندی بیماران، کاهش مشکلات مراکز درمانی و ارتقای فرآیند‌های تشخیصی و درمانی دارد.

دکتر یزدانی تاکید کرد: با توجه به گستردگی جمعیت تحت پوشش بیمارستان‌های کاشمر، ورود این تجهیزات پزشکی اقدامی ارزشمند در توسعه زیرساخت‌های درمانی شهرستان و ارتقای سطح خدمات به مردم شریف منطقه محسوب می‌شود.