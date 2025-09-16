به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات انفرادی فلوره نونهالان دختر با حضور ۷۶ شمشیرباز از ۱۳ استان کشور دوشنبه ۲۴ شهریور در اصفهان برگزار شد.

پس از نزدیک به ۸ ساعت رقابت نفس‌گیر، نتایج در سه رده سنی زیر ۱۰، ۱۲ و ۱۴ سال به شرح زیر اعلام شد:

رده سنی زیر ۱۰ سال: ثنا جی (اصفهان) – مقام اول، بارانا بهشتی (یزد) – مقام دوم، سیده باران عابدی (مازندران) و مهرآفرین طلا‌زاده (یزد) – مقام سوم مشترک

رده سنی زیر ۱۲ سال: آنوشا شیخ‌الاسلامی (اصفهان) – مقام اول، آرمیتا بکتاش (اصفهان) – مقام دوم، رومینا رمضانی (خراسان رضوی) و سارینا سرافراز (یزد) – مقام سوم مشترک

رده سنی زیر ۱۴ سال: باران بهجتی (یزد) – مقام اول، آنوشه قربانی (اصفهان) – مقام دوم، نازنین فتاحی (یزد) و مائده ذاکری (یزد) – مقام سوم مشترک

مسابقات نونهالان دختر در اسلحه اپه سه‌شنبه ۲۵ شهریور به میزبانی اصفهان برگزار می شود.