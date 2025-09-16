پخش زنده
دبیرکل اجرایی اولین المپیاد ورزشهای فناورانه دانشجویی کشور گفت: هدف اصلی از برگزاری اولین المپیاد ورزشهای فناورانه دانشجویی کشور ایجاد انگیزه برای دانشجویان و اعزام بهترینها به مسابقات بینالمللی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر علی احسانی در حاشیه برگزاری رقابتهای این المپیاد گفت: نخستین المپیاد ورزشهای فناورانه دانشجویی کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور ۸۸ دانشگاه و ۷۰۰ دانشجو در حال برگزاری است.
وی افزود: این رویداد به لحاظ جذابیت و زیبایی منحصربهفرد است و امیدواریم این مسابقات اولین گام برای برگزاری رویدادهای مشابه در سالهای آینده باشد.
دبیرکل اجرایی اولین المپیاد ورزشهای فناورانه دانشجویی کشور با بیان اینکه این المپیاد در بخش دیجیتال، نوآوری در ورزش و رباتیک و فیجیتال برگزار میشود؛ تصریح کرد: از آنجایی که این المپیاد برای نخستین بار در حال برگزاری است تصمیم گرفتیم برخی از آیتمها را حذف کنیم، ولی هدف ما برگزاری یک رویداد پربارتر در سالهای آتی است.
احسانی همچنین درباره المپیادهای دیجیتال تاکید کرد: بازیهای دیجیتال، مانند فیفا، در این رویداد برگزار شد. در این مسابقات، ورزشکاران در مدت ۵ دقیقه به رقابت میپردازند و گلهای زده جمعآوری میشود در نهایت تیمی که بیشترین گل را به ثمر برساند، برنده اعلام خواهد شد.
وی درباره حمایت نهادها و ارگانها گفت: از آنجا که این دوره نخستین مسابقات بوده، ما مذاکرات اولیهای با فدراسیون ورزش دانشگاهی و بنیاد ملی نخبگان انجام دادهایم و امیدواریم که در دورههای بعدی این رایزنیها بیشتر و موثرتر صورت گیرد. هدف ما ایجاد انگیزه برای دانشجویان و اعزام بهترینها به مسابقات بینالمللی است.
رئیس اداره ورزش و تندرستی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پایان خاطرنشان کرد: جامعه دانشگاهی از این رویداد استقبال خوبی کرده است امیدواریم درآینده بتوانیم این مسابقات را با کیفیت بهتری برگزار کنیم.