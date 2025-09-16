معاون شهردار تهران گفت: بهره‌برداری از آزادراه شهید شوشتری، به عنوان یکی از مطالبات پرتکرار ساکنان شرق تهران، بار ترافیکی بزرگراه بسیج را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سجاد محمدعلی‌نژاد درباره اقدامات مدیریت شهری برای گره‌گشایی از طرح آزادراه شهید شوشتری گفت: به جهت اثرگذاری قابل توجه طرح آزادراه شهید شوشتری بر تردد شهروندان، طرح مذکور در فهرست طرحهای اولویت‌دار مدیریت ششم شهری قرار دارد.

وی افزود: احداث آزادراه شهید شوشتری با کارکرد کمربندی شرقی تهران، بار ترافیکی بزرگراه‌های مجاور از جمله بزرگراه بسیج را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد و ترددهای بزرگراهی در شرق تهران را تسهیل می‌کند.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ادامه داد: در همین راستا، رفع موانع اجرایی این طرح سنواتی و نیمه تمام که ۱۶ سال از آغاز عملیات اجرایی آن می‌گذرد، با جدیت و هم‌افزایی ظرفیت‌های اجرایی شهرداری تهران دنبال شد.

وی با اشاره به آزادسازی بالغ بر «۴۲۴ هزار مترمربع اراضی نهادی در بستر طرح آزادراه شهید شوشتری» به عنوان یکی از اقدامات شاخص تسهیل‌کننده طرح مذکور تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل طولانی شدن فرآیند احداث این آزادراه کلیدی در شرق تهران، همین موانع اجرایی و معارضین متعدد طرح بوده است.

محمدعلی‌نژاد ادامه داد: به همت مدیریت ششم شهری و حمایت‌های شورای شهر تهران، توافق‌های بی‌سابقه با نهادهای مختلف از جمله ارتش، سپاه، فراجا و وزارت ورزش‌ در کنار توافق با مالکان املاک شخصی نهایی و اجرایی شد و در نتیجه، گشایش‌های چشمگیری برای توسعه عملیات عمرانی در قطعه نخست طرح ایجاد شد.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، با اشاره به بازدید اخیر از روند احداث این طرح اولویت‌دار، پیشرفت طرح را مطلوب ارزیابی و ابراز امیدواری کرد، قطعه نخست عملیات عمرانی آزادراه شهید شوشتری به طول ۹.۳ کیلومتر، طی کمتر از ۳ ماه آتی به پایان برسد.

به گفته محمدعلی‌نژاد با بهره‌برداری از مرحله نخست آزادراه شهید شوشتری، تقاطع بزرگراه‌های امام رضا و شهید نجفی رستگار در جنوب شرق تهران به بلوار هجرت متصل می‌شود.

وی هزینه انجام شده برای قطعه نخست طرح آزادراه شهید شوشتری را بالغ بر ۴۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد که هزینه مذکور مجموع هزینه بابت تملک و رفع معارضان طرح و همچنین هزینه‌های مربوط به عملیات عمرانی را شامل می‌شود.

معاون شهردار تهران در پایان گفت: مدیریت شهری در تلاش است تا ضمن آغاز عملیات عمرانی قطعه دوم آزادراه شهید شوشتری، یکی از اثرگذارترین و پرتقاضاترین طرحهای شهری برای ساکنان شرق تهران را در کوتاه‌ترین زمان ممکن با کیفیت مطلوب به سرانجام برساند.