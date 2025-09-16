کارشناس هواشناسی آذربایجان غربی گفت: اگرچه نوسانات دمایی جزئی پیش‌بینی می‌شود، اما هوای نسبتا خنک تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، با استقرار الگو‌های پایدار جوی، آذربایجان‌غربی تا پایان هفته جاری هوایی نسبتاً آرام و خنک را تجربه خواهد کرد. به گفته کارشناس هواشناسی استان، در برخی روز‌ها احتمال بارش‌های پراکنده در نواحی نیمه شمالی وجود دارد.

اشتاد، کارشناس هواشناسی آذربایجان غربی با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی جوی گفت: تا پایان هفته جاری شرایط نسبتاً آرامی بر جو استان حاکم خواهد بود. البته در برخی روز‌ها تحت‌تأثیر امواج کم‌دامنه، بارش‌های پراکنده به‌ویژه در نواحی نیمه شمالی استان دور از انتظار نیست.

وی افزود: از نظر دمایی، هرچند امروز کاهش نسبی دمای بیشینه را شاهد هستیم و طی دو روز آینده افزایش موقت دما رخ خواهد داد، اما این تغییرات پایدار نبوده و هوای نسبتا خنک تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

دمای بیشینه در این مدت بین ۲۸ تا ۳۰ درجه و دمای کمینه بین ۱۱ تا ۱۳ درجه سانتی‌گراد نوسان خواهد داشت.