مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی کشور گفت: ۱۱ اثر شاخص طبیعی در فهرست میراث طبیعی ملی ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علیرضا ایزدی اظهار کرد: میراث طبیعی نه تنها گنجینه‌های زیست‌محیطی و زمین‌شناختی کشور است، بلکه نقشی مؤثر در هویت‌بخشی به جوامع محلی، توسعه گردشگری پایدار و ارتقای سطح آگاهی عمومی دارند.

وی تصریح کرد: ثبت این آثار، علاوه بر فراهم‌ کردن چارچوب‌های قانونی برای حفاظت، فرصتی است تا ظرفیت‌های علمی، آموزشی و گردشگری آن‌ها بیش از پیش مورد بهره‌برداری پایدار قرار گیرد. همچنین این ثبت می‌تواند الگویی برای جلب مشارکت جامعه محلی در حفاظت از محیطزیست باشد.

مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی کشور تأکید کرد: صیانت از میراث طبیعی کشور مسئولیتی ملی است که تنها با همیاری نهادهای دولتی،سازمان‌های مردم‌نهاد و جوامع محلی تحقق خواهد یافت. ثبت این آثار، نقطه عطفی برای حفاظت و انتقال این گنجینه‌های سبز به نسل‌های آینده است.

این آثار طبیعی که واجد ارزش ثبت شناخته شدند شامل درخت ارس کهنسال روستای سرو علمدار سپیدان ودرخت ارس کهنسال روستای ده سرو شیراز، آبشار شمس‌آباد آمل، مرداب نیلکوه گالیکش، چشمه دیوانه گالیکش و قله گاوکشان گرگان، آبشار نیم‌ساعته بازفت، آبگیر چه سوزون، درختان کهنسال سپیدار چندار، درختان چنار کهنسال پارک شیاس و درختان چنار کهنسال شهر دشتک است.