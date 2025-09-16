پوریا حسین خانزاده عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و تونس را در مرحله مقدماتی والیبال قهرمانی مردان جهان به دست آورد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال ایران امروز (سه‌شنبه ۲۵ شهریور) در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی رقابت‌های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ در مانیل به مصاف تونس رفت.

تیم ملی والیبال ایران در این دیدار که حساس ترین مسابقه گروه یک مسابقات بود، سه بر یک به پیروزی رسید تا به صعود امیدوار بماند.

پوریا حسین خانزاده دریافت کننده قدرتی تیم ایران با کسب ۲۱ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست آورد. مرتضی شریفی نیز موفق به کسب ۱۸ امتیاز در این مسابقه شد. دو بازیکن تیم تونس نیز با ۱۴ امتیاز بهترین بازیکنان این تیم بودند.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۸ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۵۵ امتیاز در حمله، ۹ امتیاز در دفاع، ۱۰ امتیاز سرویس و ۲۴ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال تونس نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۸۴ امتیاز کسب کردند که شامل ۴۶ امتیاز حمله، ۹ دفاع، ۲ امتیاز سرویس و ۲۷ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.

تیم ملی والیبال ایران پنجشنبه ۲۷ شهریور در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان به مصاف فیلیپین میزبان می‌رود.