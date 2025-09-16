

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ‌فرهاد علیپور هدف از تصویب طرح دانشجویان مدرک دوگانه را استفاده از ظرفیت سایر دانشگاه‌ها در دانشگاه فرهنگیان عنوان کرد و افزود: تا‌کنون ۱۸۸۱ نفر از دانشجویان دومدرکی برای ادامه تحصیل در دانشگاه فرهنگیان ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه این دانشجویان مطابق ضوابط در سایر دانشگاه‌ها پذیرفته شده‌اند و در حال حاضر قصد ادامه تحصیل در دانشگاه فرهنگیان را دارند، افزود: مدارک تحصیلی این دانشجویان هم در دانشگاه‌های مبدا و هم در دانشگاه فرهنگیان تایید می‌شود. مطابق آیین‌نامه، دانشجویان مذکور باید دو سال در دانشگاه‌های مبدا تحصیل کرده و پس از گذراندن واحد‌های مشخص شده در آیین‌نامه، وارد دانشگاه فرهنگیان شوند.

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر اجرای دقیق دستورالعمل‌ها اعلام کرد: طبق تفاهم‌های صورت گرفته، این دسته از دانشجویان، صرف‌نظر از تعداد واحد‌های گذرانده، از اول مهر وارد دانشگاه فرهنگیان خواهند شد.

وی ادامه داد: از دانشجویانی که مطابق آیین‌نامه تمامی واحد‌های پیش‌بینی شده را گذرانده و صلاحیت آنان تأیید شود، بلافاصله از طریق وزارت آموزش و پرورش تعهد معلمی اخذ خواهد شد و همانند سایر دانشجو‌معلمان دانشگاه فرهنگیان از تمامی مزایا بهره‌مند خواهند شد.

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان درباره دانشجویانی که موفق به گذراندن کامل واحد‌های پیش‌بینی شده نشده‌اند، اظهار داشت: دانشجویانی که به هر دلیل دارای واحد‌های عقب‌مانده هستند، پس از جبران واحد‌های باقی‌مانده در دانشگاه فرهنگیان و در صورت احراز سایر شرایط، تعهد دبیری آنها نیز از طریق وزارت آموزش و پرورش اخذ خواهد شد.

علیپور با اشاره به اینکه برخی از دانشگاه‌های مبدا هنوز اطلاعات کامل تعدادی از دانشجویان را ارسال نکرده‌اند و همین امر موجب نگرانی دانشجویان شده است، گفت: جای هیچگونه نگرانی نیست؛ دانشگاه فرهنگیان در انتظار دریافت کامل اطلاعات از تمامی دانشگاه‌های مبدا است و تمامی دانشجویان دو مدرکی از ترم پیش‌رو وارد دانشگاه فرهنگیان شده و به تحصیل خود ادامه خواهند داد.

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: در معاونت آموزش دانشگاه برای تمامی دانشجویانی که مدارک‌شان به‌صورت کامل ارسال شده، کد دانشجویی صادر شده و مکاتبات لازم با دانشگاه‌های فرهنگیان استان‌ها انجام شده است تا روند پذیرش و ثبت‌نام این دانشجویان به‌صورت منظم و بدون وقفه پیگیری شود.

وی در پایان افزود: در صورتی که دانشجویی واجد شرایط لازم نباشد یا به هر دلیلی تمایل به ادامه فرایند تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان نداشته باشد، می‌تواند به تحصیل خود در دانشگاه مبدا ادامه دهد.