



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا قیصی‌پور اظهار کرد: با توجه به اجباری بودن استاندارد سردخانه‌های با حجم بالای ۴ هزار متر مکعب و با توجه به اهمیت نگهداری مناسب مواد غذایی به‌عنوان مهم‌ترین عوامل تضمین سلامت مصرف‌کنندگان و ارتقای کیفیت زنجیره تأمین مواد غذایی، کارشناسان این اداره کل به صورت دوره‌ای کلیه سردخانه‌های مذکور مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

وی با بیان اینکه سردخانه‌ها به‌عنوان مراکز اصلی ذخیره‌سازی و انبارش مواد خوراکی نقش حیاتی در کنترل شرایط دما، رطوبت و بهداشت دارند، افزود: رعایت استاندارد‌های ملی در طراحی، مدیریت و بهره‌برداری سردخانه‌ها، ضرورتی انکارناپذیر برای پیشگیری از فساد، کاهش ضایعات و حفاظت از سلامت عمومی جامعه است.

قیصی پور ادامه داد: طراحی مناسب سازه و استفاده از عایق‌های حرارتی استاندارد، تجهیز سردخانه‌ها به سیستم‌های سرمایشی مطمئن و نصب تجهیزات پایش دما و رطوبت، از ملزومات اصلی استاندارد محسوب می‌شود. همچنین، رعایت نظم در انبارش و تفکیک صحیح گروه‌های مختلف مواد خوراکی، نقش بسزایی در ارتقای ایمنی و کیفیت محصولات دارد.

مدیر کل استاندارد خوزستان با اشاره به سایر الزامات استانداردی تصریح کرد: حفظ بهداشت محیطی و ایمنی سردخانه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ بنابراین دیوارها، کف و سقف باید از مصالح قابل شست‌وشو و مقاوم در برابر رطوبت ساخته شوند. اجرای برنامه‌های منظم برای کنترل آفات، جلوگیری از ورود هرگونه آلودگی، رعایت اصول بهداشت فردی توسط کارکنان و استفاده از تهویه مناسب همراه با سیستم‌های هشداردهنده تغییرات ناگهانی دما، از دیگر الزامات حیاتی در این حوزه است.

وی بیان داشت: اداره کل استاندارد خوزستان با بهره‌گیری از کارشناسان تخصصی، به‌طور مستمر بازرسی‌ها و ارزیابی‌های فنی سردخانه‌های استان را انجام می‌دهد. هدف از این نظارت‌ها، اطمینان از انطباق تمامی فعالیت‌ها و تجهیزات با استاندارد‌های ملی و جلوگیری از عرضه مواد خوراکی فاقد کیفیت یا ناسالم به بازار است. در صورت مشاهده هرگونه عدم انطباق نیز اقدامات اصلاحی و قانونی لازم اجرا خواهد شد.

قیصی‌پور در پایان تأکید کرد: رعایت استاندارد‌های ملی سردخانه‌های مواد غذایی تنها یک الزام قانونی نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ سلامت جامعه و ایجاد اطمینان برای مصرف‌کنندگان است. این اداره کل همواره بر تداوم نظارت‌ها، اجرای دقیق الزامات و صیانت از سلامت عمومی تأکید داشته و تحقق کامل این مأموریت را رسالت اصلی خود می‌داند.