به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، بر اساس دستورالعمل ابلاغی هیأت دولت، مؤدیان مالیاتی می‌توانند در زمان پرداخت، با مشخص کردن محل مصرف مالیات، آن را به پروژه‌های سلامت محور اختصاص دهند.

یکی از چالش‌های اساسی نظام سلامت، تأمین پایدار منابع مالی است که نشان دار کردن مالیات ها، فرصتی ارزشمند برای مشارکت مستقیم مردم و اصناف در توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی است و در صورت استقبال صنوف و صنایع شهرستان‌ها از این طرح، می‌توان شاهد تحولی جدی در تجهیز مراکز موجود و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بود.

در همین راستا نحوه اجرای قانون «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» با هدف تخصیص هدفمند منابع مالی به پروژه‌های حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی کردستان بررسی شد.

این قانون فرصتی بی‌نظیر برای مردم و مؤدیان مالیاتی فراهم کرده است تا ضمن بهره‌مند شدن از مزایای آن، مستقیماً نتیجه مشارکت مالی خود را نیز در بهبود زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی استان و شهرستان مشاهده نمایند.

برزان درخشانی رئیس بیمارستان فجر مریوان ضمن دعوت از تمام مودیان مالیاتی به نحوه پرداخت مالیات خود در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: مودیان مالیاتی میتوانند بصورت مستقیم و با مراجعه به شبکه بهداشت و درمان شهرستان و بیمارستان‌ها مالیات خود را پرداخت نموده و یا با مراجعه به ساست مالیات و نشان دار کردن مالیات‌ها در حوزه بهداشت و درمان هزینه کنند.