به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پیام رئیس قوه قضاییه آمده است:

کشتی‌گیران آزادکار کشورمان در رقابت‌های قهرمانی جهان، دلاوری و رشادت کردند و پرچم ایران اسلامی را بر بلندای جهان نشاندند؛ قهرمانی آنها حقیقتاً ارزشمند بود و برای مردم ما بهجت و شادی به ارمغان آورد؛ اما فراتر از قهرمانی، روحیه پهلوانی و جلوه‌های معنوی حضور آنها در میدان جهانی، تبلور داشت؛ استعانت آنها از خدای متعال و مدد گرفتن‌هایشان از اهل‌بیت علیهم‌السلام و احترامشان به پرچم مقدس کشورمان و تجلیل‌شان از شهدای وطن، حقیقتاً غرورآفرین بود. به همه قهرمانان کشتی کشورمان و کادر مدیریتی و فنی تیم ملی دست مریزاد می‌گوییم و فزونی توفیقات و قهرمانی‌های آنان را در عرصه ورزش و اخلاق از خداوند متعال مسئلت داریم.