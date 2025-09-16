پخش زنده
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی گفت: برگزاری جشنوارهها و رویدادهای مختلف گردشگری باعث ایجاد شور و نشاط و جذب گردشگر در استان شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مرتضی صفری، به اهمیت برگزاری جشنوارهها در جذب گردشگران و رونق صنعت گردشگری در این استان اشاره و اظهار کرد: برگزاری جشنوارهها به عنوان یک عامل مهم در جذب گردشگران، نقش بهسزایی در معرفی فرهنگ و تمدن غنی آذربایجان غربی دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی افزود: هر ساله در فواصل مختلف سال، جشنوارهها و رویدادهای فرهنگی متعددی در سطح استانی، منطقهای و ملی برگزار میشود که بیشتر این رویدادها با محوریت کشاورزی و خوراک شکل میگیرند.
او ادامه داد: جشنوارههایی نظیر جشنواره بادام قوشچی، جشنواره انگور سیاه سردشت، جشنواره انگور ارومیه و جشنواره گیلاس اشنویه، به همراه جشنواره غذاهای سنتی و محلی، جشنواره غذای اقوام، مسابقه آشپزی معلولان، نمایشگاههای صنایعدستی و ... نه تنها فرصتی برای نمایش توانمندیهای کشاورزی، تنوع غذایی و هنرهای دستی استان را فراهم میآورند، بلکه به عنوان یک بستر مناسب برای جذب گردشگر و ارتقای جایگاه آذربایجان غربی در تقویم رویدادهای کشور عمل میکنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی همچنین با اشاره به تنوع رویدادهای گردشگری در استان تصریح کرد: برگزاری رویدادهایی مانند همایش ملی موسیقی شمس و مولانا نوای عاشقانه موسیقی در دل کاروانسرای تاریخی خوی به صدا درآمده و شور و حال وصف نشدنی در استان به وجود آورده است.
صفری با تأکید بر تنوع فرهنگی و سنن گوناگون در آذربایجان غربی، گفت: استان ما میتواند به عنوان قطب برگزاری جشنوارهها و رویدادها شناخته شود، استفاده مؤثر از ظرفیتهای موجود در این جشنوارهها میتواند چراغ راهی برای توسعه پایدار استان باشد، جشنوارههای محلی مانند جشنواره قیزیل جام نقده، نه تنها نماد هویت قومی و منطقهای مردم هستند، بلکه در حفظ میراث فرهنگی و تقویت همبستگی اجتماعی نیز نقش بهسزایی دارند.
او همچنین بر این نکته تأکید کرد که جاذبههای گردشگری یک مقصد تنها به ویژگیهای محیط طبیعی و ابنیههای تاریخی محدود نمیشود بلکه رویدادها و نمایشگاههایی که در مقصد برگزار میشوند، خود به عنوان منابع مهمی برای توسعه استان و جذب گردشگران محسوب میشوند و این موضوع آنقدر اهمیت دارد که ممکن است یک مکان از جاذبهای شناخته شده کم بهره باشد، اما برگزاری یک رویداد مهم میتواند به جذب طیف وسیعی از گردشگران به آن محل بینجامد.
در پایان، صفری بر لزوم همکاری جوامع محلی در برگزاری این رویدادها تأکید کرد و گفت: برگزاری چنین مراسمی نه تنها شور و نشاط اجتماعی را افزایش میدهد، بلکه باعث احیای هنرها و آداب و رسوم محلی و معرفی آنها به نسلهای جدید میشود، همچنین این رویدادها زمینهساز برندسازی محصولات کشاورزی، گردشگری صنایع دستی استان خواهند بود.