در نشستی با حضور حمیدرضا حاجی بابایی، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی مشکلات تعاونی داران استان همدان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در نشستی که با حضور اعضای تعاونیهای برتر استان با حمیدرضا حاجی بابایی، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس برگزار شد، مشکلات و موانع بر سر راه اعضای تعاونیها از جمله نداشتن سرمایه و تجهیزات لازم پرداخته شد.
در این نشست تعاونی داران استان، کمبود سرمایه و تسهیلات بانکی و همچنین استهلاک تجهیزاتشان را از جمله مشکلات عمده خود بیان کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، بانکها را به ویژه بانک توسعه تعاون را ملزم به پرداخت تسهیلات کرد و گفت: این بانک در حال حاضر ۲۷۰۰ میلیارد تسهیلات آماده دارد که انتظار میرود در عرض ۲ ماه ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به تعاونیهای استان پرداخت کنند.
سیدمجتبی حسینی، معاون امور اقتصادی استانداری همدان هم با بیان اینکه اساسیترین شکل اقتصاد را تعاونیها دانست و گفت: ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای تعاونیهای استان در نظر گرفته شده است که در جلسه هفته آینده که با استاندار خواهیم داشت پیگیر مطالبات تعاونی داران خواهیم بود.