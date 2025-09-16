پخش زنده
چهاردهمین روز جشنواره موسیقی جوان به ساز پیانو اختصاص داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکتکنندگان در سه رده سنی در حضور هیات داوران متشکل از فریماه قوام صدری، رافایل میناسکانیان، ربکا آشوقیان، گاگیک بابایان و سینا سپهروند به روی صحنه رفتند و رپرتوار اجرایی خود را نواختند.
ربکا آشوقیان یکی از اعضای هیات داوران ساز پیانو و عضو هیات علمی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر در حاشیه داوریها بر اهمیت این جشنواره در تجربه اجرای صحنهای و رشد حرفهای هنرآموزان تأکید کرد و گفت: این رویداد، فرصتی بینظیر برای کشف و پرورش استعدادهای نو است.
به گفته وی، جشنواره ملی موسیقی جوان در بخش نوازندگی موسیقی کلاسیک طی سالهای متمادی توانسته است با فراهم کردن فرصت اجرای صحنهای، به یکی از سکوهای پیشروی هنر نوازندگی در میان هنرآموزان و دانشجویان مستعد و پویا تبدیل شود. کسب تجربه جدی اجرای صحنهای، مکمل آموزش حرفهای موسیقی است و این جشنواره نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا میکند.
آشوقیان افزود: اگرچه در سالهای اخیر جشنوارهها و برنامههای تخصصی دیگری نیز در سطح دانشگاهی و خصوصی برگزار شدهاند اما وجه تمایز جشنواره جوان در سابقه طولانی و پوشش طیف گسترده تکنوازی سازهای مختلف است.
داور هجدهمین جشنواره موسیقی جوان با اشاره به نقش جشنواره در کشف و شکوفایی استعدادهای نو، دو پیشنهاد برای افزایش اثرگذاری ارائه داد و گفت: نخست، طراحی برنامهای مجزا برای نوجوانان تا امکان کشف و پرورش تواناییها از سنین پایین فراهم شود و دوم، حمایت از برگزیدگان از طریق کارگاههای تخصصی آموزشی، تورهای کنسرتی در شهرهای مختلف، بورسیه ضبط اثر و همکاری بهعنوان تکنواز با ارکستر سمفونیک تهران.
وی همچنین از رشد کمی و کیفی آثار امسال نسبت به دو دوره گذشته ابراز خرسندی کرد و افزود: علاوه بر انتخاب رپرتوار مناسب، زمانبندی مطلوب و اطلاعرسانی به موقع از طریق انتشار فراخوان میتواند حمایت اساتید متخصص و گرایش بیشتر شرکتکنندگان به جشنواره را تضمین کند.
آشوقیان به اهمیت حضور پیانو در جشنواره اشاره کرد و افزود: ساز پیانو همواره مورد توجه هنرجویان بوده و امسال نیز شاهد حضور گسترده هنرآموزان هنرستانها و دانشجویان دانشگاهها بودیم. این حضور نه تنها در پیشبرد اهداف حرفهای آنها تأثیرگذار است بلکه به اعتبار و تداوم جشنواره ملی موسیقی جوان کمک میکند.
امروز در پانزدهمین روز از جشنواره ملی موسیقی جوان شرکت کنندگان در ساز ویولن و ویولنسل برای داوران هر بخش مینوازند.
هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به دبیری حمیدرضا اردلان تا ۲۶ شهریورماه در تالار رودکی در حال برگزاری است و علاقهمندان میتوانند این اجراها را از طریق نشانیهای زیر دنبال کنند: