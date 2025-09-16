پخش زنده
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز گفت: خط ویژه اتوبوس دانشجویی به مقصد سه دانشگاه بزرگ اهواز در آستانه اول مهر و آغاز سال تحصیلی جدید راه اندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجتالله سلیمانی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهری در آستانه بازگشایی مدارس اظهار کرد: مهرماه امسال با فعالیت ۲۵۰ دستگاه اتوبوس آغاز میشود و با توجه به قرارداد بازسازی اتوبوسها، ماهانه ۱۰ تا ۱۲ دستگاه اتوبوس به تعداد اتوبوسهای شهر اهواز افزوده میشود.
وی افزود: امسال رویکرد فرهنگی در اتوبوسها با ارائه کتاب و کتابچه برای مطالعه شهروندان هنگام سفرهای درون شهری خواهیم داشت.
سلیمانی بیان داشت: همچنین خط ویژه اتوبوسرانی از میدان چهارشیر تا سه دانشگاه شهر دوباره فعال خواهد شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز اضافه کرد: دو پروژه ترافیکی شهدای غزه و پل راهنمایی و رانندگی تا آخر شهریور به بهرهبرداری میرسند و در غیر این صورت، در نهایت در هفته اول مهر به بهرهبرداری خواهند رسید.
سلیمانی با اشاره به انعقاد قرارداد ۷۰۰ کیلومتر خطکشی و انسجامبخشی ادامه داد: همه چراغها، بردها و فانوسهای چراغهای راهنمایی و رانندگی اورهال شدهاند و در حال تلاش برای برقراری برق اضطراری برای آنها هستیم.
وی افزود: احتمالا دیگر خاموشی نخواهیم داشت، اما برای خاموشیهای احتمالی زمستان، برق اضطراری چراغهای راهنمایی و رانندگی تامین میشود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز گفت: سامانه طرح ترافیک برای اجرا در محدوده میدان دوم کیانپارس و هسته مرکزی شهر آماده است و در انتظار تصویب آن در شورای ترافیک هستیم.
سلیمانی با اشاره به بازسازی سقف پلهای عابر پیاده برای اول مهر گفت: نصب پل عابر پیاده درب غربی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در انتظار جابهجایی ترانس برق است که اگر این جابهجایی در این هفته انجام شود، این پل نصب میشود.
وی ادامه داد: برای مدیریت ترافیک در روزهای اول مهرماه، باید ساعت آغاز به کار ادارهها و مدرسهها مانند سال گذشته شناورسازی شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز با تاکید بر لزوم ثبتنام دانشآموزان در سامانه سپند برای استفاده ایمن از سرویس مدرسه و لزوم اطلاعرسانی صحیح از سوی آموزش و پرورش در این خصوص بیان کرد: ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار دانشآموز در اهواز داریم و تخمین زده میشود ۱۰۰ هزار دانشآموز از سرویس استفاده کنند، اما امسال تاکنون تنها ۱۵ هزار دانشآموز در سامانه سپند ثبتنام کردهاند که این مساله نشان میدهد اطلاعرسانی لازم انجام نشده است.