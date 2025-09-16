پخش زنده
مدیر امور اراضی آذربایجان غربی گفت:تلاش برای ارتقای معیشت و امنیت شغلی نیروها در اولویت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مدیر امور اراضی استان آذربایجان غربی، در دیدار صمیمی با نیروهای شرکتی و حجمی این مدیریت، ضمن استماع دغدغهها و مسائل آنان، بر لزوم تلاش مضاعف برای ارتقای سطح معیشت و ایجاد امنیت شغلی برای این نیروها تأکید کرد.
این دیدار که با هدف بررسی مستقیم مسائل و چالشهای پیش روی نیروهای شرکتی و حجمی شاغل در مدیریت امور اراضی استان برگزار شد، فرصتی را فراهم آورد تا نمایندگان این نیروها به بیان دغدغههای خود در زمینههای مختلف از جمله حقوق و دستمزد، بیمه، قراردادها و شرایط کاری بپردازند.
صفرحسینزاده در این دیدار، ضمن قدردانی از تلاشها و زحمات نیروهای شرکتی و حجمی در پیشبرد اهداف سازمان، اظهار داشت: این نیروها به عنوان بازوان توانمند سازمان، نقش بسزایی در اجرای وظایف و ماموریتهای محوله ایفا میکنند و بهبود شرایط کاری و معیشتی آنان از دغدغههای اصلی مدیریت است.
وی با تأکید بر لزوم پیگیری و حل مشکلات مطرح شده، دستور داد تا کارگروهی متشکل از نمایندگان نیروهای شرکتی و حجمی و کارشناسان مربوطه تشکیل شده و با بررسی دقیق مسائل، راهکارهای عملی و قانونی را برای رفع مشکلات و بهبود شرایط ارائه دهند.
مدیر امور اراضی استان همچنین بر لزوم شفافسازی قراردادها و رعایت حقوق قانونی نیروهای شرکتی و حجمی تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری و همفکری همه ذینفعان، گامهای موثری در راستای ارتقای سطح رفاه و امنیت شغلی این نیروها برداشته شود.