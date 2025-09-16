پخش زنده
معاون راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر از آغاز عملیات روکش آسفالت میدان میوه و تره بار برازجان تا پل کلل آبپخش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حمیدرضا حیدری گفت: این طرح در محور کریدوری و شریانی برازجان- گناوه به طول ۱۱ کیلومتر و اعتبار ۳۰ میلیارد تومان در دست اجراست.
وی یادآور شد: هدف از اجرای این طرح ارتقای سطح سرویس جاده، افزایش عمر رویه آسفالت و بهبود ایمنی کاربران جادهای میباشد و تا آبان تکمیل خواهد شد.
حیدری اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۲ کیلومتر روکش آسفالت در محورهای کریدوری-شریانی استان اجرایی شده که به این منظور ۳۰ هزار ۳۱۰ تن آسفالت استفاده شده است.