به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای نظام صدور پروانه‌های واحد‌های گلخانه‌ای و قارچ خوراکی آذربایجان غربی با تاکید بر لزوم استفاده از پنل‌های خورشیدی در گلخانه‌ها، ترویج توسعه گلخانه‌ها بر اساس اصول فنی و مهندسی بروز و پیشرفته برگزار شد.

در این جلسه که با حضور رییس سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد، آخرین وضعیت گلخانه‌های استان، اقدامات انجام شده در خصوص توسعه گلخانه‌ها و گزارش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در خصوص پروانه‌های صادره، نظارت و ابطال پروانه‌های فاقد اعتبار ارائه شد.

اعضای کمیته در ادامه به بررسی و تصمیم‌گیری در مورد ابطال پروانه‌های گلخانه‌های فاقد اعتبار پرداختند که در نتیجه آن، پروانه تاسیس ۷۳ نفر از متقاضیان به دلیل عدم رعایت قوانین و ضوابط و عدم اجرای طرح گلخانه ابطال شد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با تاکید بر اهمیت بررسی جوانب فنی ساخت و ساز گلخانه‌ها، خواستار بررسی و اجرای روش‌های جدید مبتنی بر دانش فنی روز در قالب یک کمیته تخصصی شد.

وی پیشنهاد کرد در صورت نیاز، از تجارب گلخانه‌داران و استان‌های پیشرو در این زمینه به صورت بازدید تیمی از این واحد‌ها در جهت توسعه کشت‌های متراکم گلخانه‌ای استفاده شود.

اصغری با اشاره به وجود ناترازی‌های انرژی، استفاده از پنل‌های خورشیدی را در گلخانه‌ها ضروری دانست و خواستار قرار گرفتن این موضوع در دستور کار بخش گلخانه‌های استان شد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین بر لزوم افزایش دانش و آگاهی در بین گلخانه‌داران از طریق اطلاع‌رسانی درست وترویج انجام کشت محصولات کشاورزی در محیط‌های گلخانه‌ای به روش هیدروپونیک با توجه به بحران منابع آبی و افزایش بهره‌وری تولید تاکید کرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: با توجه به مزایای فراوان گلخانه‌ها از جمله تولید محصولات با کیفیت‌تر، افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف آب و امکان تولید محصولات خارج از فصل، توسعه این بخش در اولویت برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی استان قرار دارد.

این جلسه با هدف هماهنگی و برنامه‌ریزی برای توسعه و بهبود وضعیت گلخانه‌های استان آذربایجان غربی برگزار شد و تصمیمات مهمی در راستای افزایش بهره‌وری و استفاده از فناوری‌های نوین در این بخش اتخاذ شد.