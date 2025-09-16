جان باختن ۳ نفر در حادثه رانندگی شهرستان دورود
سرپرست جمعیت هلال احمر لرستان گفت: برخورد خودرو سواری پژو ۴۰۵ با یک دستگاه موتورسیکلت در شهرستان دورود، سه فوتی و دو مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، سرپرست جمعیت هلال احمر لرستان گفت: برخورد خودرو سواری پژو ۴۰۵ با یک دستگاه موتورسیکلت شب گذشته در حوالی روستای ژان شهرستان دورود، سه فوتی و دو مصدوم بر جای گذاشت.
غلامرضا علی محمدی افزود: در این حادثه سه سرنشین موتورسیکلت به دلیل شدت جراحات وارده کشته و دو سرنشین خودرو نیز مصدوم شدند.
به گفته وی علت حادثه در دست بررسی است.