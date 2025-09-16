به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، حجت الاسلام صادقی در کارگروه مشترک ثبتی از شناسایی سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ رقبه جدید در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۵۹ درصد از موقوفات استان یزد فاقد سند رسمی هستند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد هم در این کارگروه، با تبریک هفته وقف، «صدور اسناد موقوفات» را بهترین راهکار برای جلوگیری از موقوفه‌خواری، حفظ بیت‌المال و احیای نیات واقفان عنوان کرد.

مهدی اقبال با بیان اینکه ۱۷۰۰ سند مالکیت موقوفات استان یزد تحویل داده شده است افزود: مقرر شده تا مدیران ستادی با حضور در واحد‌های ثبتی، امور مربوط به صدور اسناد موقوفه را به صورت ویژه پیگیری کنند.