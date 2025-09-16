پخش زنده
فرماندار چهاربرج بر حمایت همهجانبه از کشاورزان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛جلسه شورای بخش کشاورزی به ریاست فرماندار و با حضور بخشدار فیروزآباد، مدیر جهاد کشاورزی و رؤسای ادارات مرتبط در محل فرمانداری برگزار شد.
صمدی فرماندار شهرستان چهاربرج با تأکید بر اهمیت بخش کشاورزی بهعنوان پایه تولید و اشتغال در منطقه، اظهار داشت: تولید پایدار و ارتقای امنیت غذایی، در گرو تلاش مشترک همه دستگاههای اجرایی و همراهی کشاورزان است و وظیفه همه ماست که در تأمین نهادهها، تسهیلات و زیرساختهای موردنیاز آنان بیش از پیش تلاش کنیم.
فرماندار چهاربرج همچنین با اشاره به موضوع لولههای خریداریشده، دستور جانمایی و تعیین تکلیف سریع آنها را صادر کرد و بار دیگر بر ضرورت حمایت عملی و جدی همه دستگاهها از کشاورزان تأکید کرد.
در این جلسه، مدیر جهاد کشاورزی گزارشی از اقدامات انجامشده و برنامههای پیشرو ارائه داد و مسئولان بانک کشاورزی و اداره غله و خدمات بازرگانی نیز گزارشی از وضعیت آرد و نان شهرستان و ریاست بانک کشاورزی نیز از حمایتها و تسهیلات خرید ادوات کشاورزی در جهت حمایت از کشاورزان بیان کردند.