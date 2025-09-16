مسئول اداره آب و خاک جهاد کشاورزی ارومیه، با بیان اینکه "توسعه پایدار و مقاوم در برابر خشکسالی، هدف اصلی ماست"، از بازدید هیئت بنیاد برکت از پروژه‌های آبیاری نوین و بهبود کیفیت خاک در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛باسخاوت، مسئول اداره آب و خاک جهاد کشاورزی ارومیه، با بیان اینکه "توسعه پایدار و مقاوم در برابر خشکسالی، هدف اصلی ماست"، از بازدید هیئت بنیاد برکت از پروژه‌های آبیاری نوین و بهبود کیفیت خاک در شهرستان خبر داد.

وی افزود: با استفاده از تسهیلات بانکی بنیاد برکت، طرح‌های نوینی در حوزه آب و خاک در حال اجراست که شامل به‌کارگیری روش‌های نوین آبیاری، اصلاح خاک و افزایش بهره‌وری آب می‌شود. این طرح‌ها با هدف افزایش راندمان آبیاری، کاهش هدر رفت آب و ارتقای کیفیت خاک در مزارع کشاورزی منطقه انجام می‌شود. این اقدامات، به‌طور مستقیم به افزایش تولید و امنیت غذایی و نیز کاهش وابستگی به آب‌های زیرزمینی کمک خواهد کرد.

مسئول اداره آب و خاک جهاد کشاورزی ارومیه، اهمیت همکاری با بنیاد برکت را در تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح‌های کلیدی برجسته کرد و گفت: ما از این همکاری ارزشمند، برای ارتقای بهره‌وری منابع آب و خاک در بخش کشاورزی و ایجاد توسعه پایدار در منطقه بسیار سپاسگزاریم.

وی در پایان ضمن اشاره به بازدید هیئت بنیاد برکت از پروژه‌های در دست اقدام، بر تعهد این اداره به اجرای بهینه و شفاف طرح‌ها تاکید نمود و از همکاری و نظارت مداوم بنیاد برکت در این زمینه تشکر کرد.