پخش زنده
امروز: -
داوران هفته چهارم لیگ دسته یک فوتبال در فصل جاری مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای هفته چهارم لیگ دسته یک فوتبال در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ چهارشنبه و پنجشنبه ۲۶ و ۲۷ شهریور در شهرهای مختلف برگزار میشود.
اسامی داوران هر یک از این بازیها به شرح زیر است:
چهارشنبه ۲۶ شهریور
شهرداری نوشهر - نساجی مازندران
داور: فرهاد امینی کمکها: میلاد قاسمی، حمید صحرایی و محمد میرزایی ناظر: مختار مهدوی
فرد البرز - مس سونگون
داور: بهزاد بارانی کمکها: اسماعیل احمدی، مجتبی بهارستانی، حسین گنج خانی ناظر: حسین طالقانی
سایپا تهران - نیروی زمینی تهران
داور: شبیر بهروزی کمکها: فرزاد ولی ابرقویی، محمد عبدلی و مصطفی مناجاتی پور ناظر: مسعود فرح نیا
آریو اسلامشهر - مس شهر بابک
داور: مهرداد خسروی کمک: سامان سحاب منش، سلمان لزر سلیمانی و مجتبی شجاعی ناظر: ایرج ساعدی
مس کرمان - بعثت کرمانشاه
داور: سیدحسین حسینی کمکها: امید شاکری، محمدسعید ساعدی، محمدعلی یعقوبی ناظر: مجید معماری
پنجشنبه ۲۷ شهریور
نود ارومیه - داماشیان گیلان
داور: علی بای کمکها: سعید محمدی، رضا بیژنی نیا، امیر معصومیفر ناظر: صادق نوری
نفت بندرعباس - هوادار تهران
داور: احسان اکبری کمکها: علی فرزانمنش، سجاد باباخانی، امید منفردیان ناظر: حسن ظهیری
نفت آبادان - نفت و گاز گچساران
داور: علی سام کمکها: علی فراهانی، محمود ذوالفقاری و امیرحسین یزدانی ناظر: فرزاد بهرامی
پارس جنوبی جم - شناورسازی قشم
داور: مهدی انصارنژاد کمکها: مرتضی هوشیار، عباس میاحی، میلاد نور ناظر: حسن یوسفی