به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های هفته چهارم لیگ دسته یک فوتبال در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ چهارشنبه و پنجشنبه ۲۶ و ۲۷ شهریور در شهر‌های مختلف برگزار می‌شود.

اسامی داوران هر یک از این بازی‌ها به شرح زیر است:

چهارشنبه ۲۶ شهریور

شهرداری نوشهر - نساجی مازندران

داور: فرهاد امینی کمک‌ها: میلاد قاسمی، حمید صحرایی و محمد میرزایی ناظر: مختار مهدوی

فرد البرز - مس سونگون

داور: بهزاد بارانی کمک‌ها: اسماعیل احمدی، مجتبی بهارستانی، حسین گنج خانی ناظر: حسین طالقانی

سایپا تهران - نیروی زمینی تهران

داور: شبیر بهروزی کمک‌ها: فرزاد ولی ابرقویی، محمد عبدلی و مصطفی مناجاتی پور ناظر: مسعود فرح نیا

آریو اسلامشهر - مس شهر بابک

داور: مهرداد خسروی کمک: سامان سحاب منش، سلمان لزر سلیمانی و مجتبی شجاعی ناظر: ایرج ساعدی

مس کرمان - بعثت کرمانشاه

داور: سیدحسین حسینی کمک‌ها: امید شاکری، محمدسعید ساعدی، محمدعلی یعقوبی ناظر: مجید معماری

پنجشنبه ۲۷ شهریور

نود ارومیه - داماشیان گیلان

داور: علی بای کمک‌ها: سعید محمدی، رضا بیژنی نیا، امیر معصومی‌فر ناظر: صادق نوری

نفت بندرعباس - هوادار تهران

داور: احسان اکبری کمک‌ها: علی فرزانمنش، سجاد باباخانی، امید منفردیان ناظر: حسن ظهیری

نفت آبادان - نفت و گاز گچساران

داور: علی سام کمک‌ها: علی فراهانی، محمود ذوالفقاری و امیرحسین یزدانی ناظر: فرزاد بهرامی

پارس جنوبی جم - شناورسازی قشم

داور: مهدی انصارنژاد کمک‌ها: مرتضی هوشیار، عباس میاحی، میلاد نور ناظر: حسن یوسفی