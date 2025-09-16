به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛صفر حسین‌زاده روز دوشنبه در گفت‌وگویی رادیویی اظهار کرد: مصوبات کمیسیون تبصره یک ماده یک، بال سیاست‌گذاری و تدبیر در مدیریت اراضی است که نقشه راه و چارچوب قانونی را ترسیم می‌کند و سامانه پنجره واحد زمین، بال اجرا و فناوری محسوب می‌شود که این سیاست‌ها را با حداکثر شفافیت و سرعت در اختیار مردم قرار می‌دهد.»

وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری کلان و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات، دو رکن اساسی مدیریت اراضی هستند، افزود: رعایت دقیق مهلت اعتبار مجوز‌های صادره از سوی متقاضیان الزامی است و بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند موجب ابطال یا تعلیق مجوز‌ها شود.

مدیر امور اراضی آذربایجان‌غربی از متقاضیان خواست برای پیگیری وضعیت درخواست‌های خود به سامانه پنجره مدیریت واحد زمین مراجعه کنند و گفت: این سامانه بستری شفاف و کارآمد برای رصد تمامی مراحل و تسهیل امور مراجعان است.

حسین‌زاده اضافه کرد: نظارت صحیح، دقیق و مستمر، منطبق با قانون، اجرای طرح‌های مصوب را در موعد مقرر تسهیل کرده و مانع از انحراف آنها می‌شود؛ این روند در نهایت منجر به صیانت از اراضی زراعی و باغی و مدیریت اصولی طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی خواهد شد.