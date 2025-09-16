نمایش عروسکی «آوا‌های سرزمین مادری‌ام» با هنرمندی گروه توکا از ایران، مورد استقبال شهروندان روسی و شرکت کنندگان در سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تاتر عروسکی روسیه قرار گرفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو ، سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تاتر عروسکی روسیه در حالی کار خود را آغاز کرد که نمایش عروسکی «آواهای سرزمین مادری‌ام» با هنرمندی گروه توکا در مراسم گشایش این جشنواره با استقبال چشمگیر شرکت کنندگان مواجه شد.

«سمیه گلباز» از کارگردانان گروه توکا با اشاره به اینکه نمایش «آواهای سرزمین مادری‌ام» در قالب پژوهشی چند ساله و براساس بازنمایی فرهنگ اقوام مختلف ایرانی پایه‌گذاری شده گفت: در این نمایش عروسکی ، آئین‌های کهن ایرانی در قالب رقص‌های محلی و آواهای سنتی به مخاطبان نشان داده می‌شود.

«داود بختیاری» یکی دیگر از کارگردان‌های این گروه هنری نیز گفت: هنر نیاز به ترجمه ندارد و باتوجه به قرابت‌های فرهنگی بین ایران با کشورهای همسایه ، از جمله روسیه ، قابلیت‌های این هنر در صورت حمایت ، بسیار زیاد است.

«مسعود احمدوند» رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه نیز با اشاره به توسعه روزافزون همکاری‌های فرهنگی و هنری بین ایران و روسیه گفت : اینگونه برنامه‌ها به تعمیق پیوندهای فرهنگی بین دو کشور کمک می‌کند.

مسعود احمدوند، فرهنگ را پیشران روابط میان ملت‌ها عنوان کرد و گفت : با زبان فرهنگ و هنر ، می‌توان مناسبات بین دو کشور ایران و روسیه در دیگر عرصه‌ها را نیز مستحکم‌تر کرد.

سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی روسیه به مدت چهار روز با حضور گروه‌های هنری کشورهای عضو گروه بریکس، از جمله روسیه ، ایران ، چین، هند و آفریقای جنوبی ادامه خواهد یافت.