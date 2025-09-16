پخش زنده
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: برداشت انگور از سطح باغات استان آغاز شده و پیش بینی میشود ۲۲۰ هزار تُن انگور از سطح تاکستانهای استان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ محمد رضا اصغری افزود: سطح زیرکشت باغات انگور استان شامل سطح غیربارور حدود ۶۵۰ هکتار اعم از آبی و دیم و سطح زیر کشت بارور بیش از ۲۲ هزار هکتار شامل ۱۶ هزار هکتار آبی و ۶ هزار و ۱۰۰ هکتار دیم است و شهرستان ارومیه رتبه اول را از نظر سطح زیر کشت این محصول دارد.
وی ادامه داد: از مجموع بیش از ۲۲۰ هزار تُن انگور تولیدی در استان،۱۹۲ هزار تُن به صورت آبی و بقیه به صورت دیم برداشت میشود.
اصغری اضافه کرد: انگور دومین محصول باغی استان بوده و بیش از ۳۰ هزار بهره بردار بطور مستقیم و ۳۰ هزار نفر به صورت غیر مستقیم در امر داشت و برداشت، بستهبندی و حمل و نقل انگور فعالیت کرده و از این راه امرار معاش میکنند.
وی با بیان اینکه این استان رتبه چهارم کشوری در تولید انگور را به خود اختصاص داده است، گفت: سالانه بیش از ۴۱۰ تُن جهت تولید آب غوره توسط سه واحد آبغوره گیری به صورت صنعتی در سطح استان مصرف میشود، غوره در مصارف خانگی و تهیه سالادها و چاشنی غذاها بکار میرود و بخش عمدهای از آبغوره در استان نیز به روش سنتی خانگی تهیه میشود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه بخشی از انگور تولیدی استان سالانه به کشورهای همسایه صادر میشود، یادآور شد: از کل محصول تولیدی ۶۰ درصد به صورت تازه خوری در استان و سایر نقاط کشور مصرف شده، مقداری نیز صادر شده و بقیه در صنایع تبدیلی به صورت آب میوه، کشمش و شیره انگور فرآوری میشود.
اصغری خاطر نشان کرد: بیش از ۶۰ رقم انگور در استان تولید میشود از جمله آنها میتوان به سفید کشمشی، قرمز کشمشی، تبرزه سفید و قرمز، ریش بابا، حسینی، خلیلی، لعل بیدانه و قزل اوزوم اشاره کرد، به تازگی ارقام خارجی از جمله فلیم، ترکمن و سایر ارقام در برخی نقاط در حال توسعه است.
لازم به ذکر است که زمان برداشت انگور برحسب ارقام و مناطق استان از اوایل شهریور ماه تا اواخر مهر ماه است.