به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین خوش اقبال در بازدید از این طرح مهم شهری در قسمت جنوب غربی پایتخت گفت: اجرای طرح های کلان شهری در این دوره مدیریت شهری توانسته حجم بار ترافیکی را در نقاط مختلف شهر تهران کم کند و سبب سهولت تردد مردم در پایتخت شده است که این از جمله اقدامات شاخص شهرداری تهران در این دوره است.



سید محمد رحیم مرتضوی شهردار منطقه ۹ نیز در حاشیه این بازدید عنوان کرد: اجرای ابر طرح شاخه غربی بزرگراه یادگار امام در این قسمت از پایتخت تاثیر بسزایی در کاهش بار ترافیکی دارد که به تا ۲۰ مهر ۶ مقطع از این طرح افتتاح می‌شود و تا پایان این دوره مدیریت شهری این طرح به طور کامل به بهره برداری می‌رسد.