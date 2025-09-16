پخش زنده
مدیر دفتر مهندسی رودخانهها و سواحل شرکت آب منطقهای لرستان گفت: رودخانههای خرمآباد با رویکرد معماری منظر و حفظ میراث تاریخی برای ثبت در فهرست جهانی یونسکو آماده میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر دفتر مهندسی رودخانهها و سواحل شرکت آب منطقهای لرستان در شورای تأمین منابع آب استان در محل این شرکت، از تدوین طرح احیاء و ساماندهی رودخانههای شهر خرمآباد خبر داد.
بهزاد جوادی خاطرنشان کرد: این طرح که با رویکرد معماری منظر و حفظ ارزشهای تاریخی و گردشگری تدوین شده است، با هدف آمادگی برای ثبت جهانی درهها و رودخانههای خرمآباد در فهرست میراث جهانی یونسکو در دست اقدام است.
به گفتهٔ مدیر دفتر مهندسی رودخانهها و سواحل شرکت آب منطقهای لرستان، این اقدام جایگاه خرمآباد را در سطح بینالمللی ارتقا داده و شرکت آب منطقهای را متعهد به اجرای یک برنامه مدیریت یکپارچه و علمی میکند.
جوادی تصریح کرد: این پروژه تنها یک اقدام حفاظتی نیست، بلکه ترکیبی از مهندسی رودخانه، مدیریت اکوسیستم، حفاظت از میراث تاریخی و توسعه پایدار شهری است.
وی بیان داشت: در چارچوب الزامات یونسکو، مدیریت سیلاب با رویکرد طبیعتمحور، ارتقای ایمنی شهری و همچنین احیای اکولوژیکی رودخانه همزمان با صیانت از آثار تاریخی دنبال میشود.
به گفته جوادی، برای ارزیابی علمی شاخصهای کیفیت آب و تنوع زیستی، نظام پایش و گزارشدهی مستمر (SDSS) طراحی خواهد شد.
وی این طرح سهفازی که شامل فاز مطالعات، اجرا و بهرهبرداری است، را فرصت مناسبی برای تقویت گردشگری پایدار و اقتصاد محلی عنوان کرد.
مدیر دفتر مهندسی رودخانهها و سواحل شرکت آب منطقهای لرستان افزود: این مسیر را بهگونهای پیش خواهیم برد که هم پاسخگوی تعهدات بینالمللی ایران باشیم و هم آیندهای پایدارتر برای شهروندان خرمآباد رقم بزنیم.