دهکده ساحلی چیچست آذربایجان غربی در روزهای پایانی تابستان صحنه رقابت ورزشکاران قدرتمند شمالغرب کشور خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مسابقات قویترین مردان شمالغرب کشور روزهای ۲۷ و ۲۸ شهریورماه در دهکده ساحلی چیچست ارومیه برگزار خواهد شد.
این رقابتها با حضور ورزشکاران برتر این رشته و با هدف توسعه و ترویج ورزش پرطرفدار «قویترین مردان» و شناسایی استعدادهای برتر منطقه شمالغرب کشور انجام میشود. شرکتکنندگان در آیتمهای متنوع قدرتی به رقابت خواهند پرداخت.
براساس اعلام کمیته برگزاری، برای نفرات برتر این دوره جوایز ارزنده و کمربند قهرمانی در نظر گرفته شده است.
این مسابقات با مجوز فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران و با همکاری ادارهکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی برگزار میشود.