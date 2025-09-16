پخش زنده
عملیات شبانه تیمهای رفع خرابی مخابرات منطقه آذربایجانغربی در میدان جهاد ارومیه به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به دنبال بروز خرابی در شبکه فیبرنوری میدان جهاد ارومیه و اختلال در سیستمهای پایش تصویری و ارتباطات مخابراتی این منطقه، تیمهای رفع خرابی مخابرات منطقه آذربایجانغربی به محدوده خرابی اعزام شدند.
در جریان این عملیات که تا ساعات پایانی شب دوشنبه۲۴ شهریور ادامه داشت، تیمهای رفع خرابی عملیات حفاری و بازسازی شبکه فیبرنوری را به انجام رساندند.
در پایان این عملیات ارتباطات پایش تصویری و مخابراتی در کمترین زمان به حالت عادی بازگشت.