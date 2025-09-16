پخش زنده
هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر تکواندو پسران نوجوان باشگاههای کشور با رقابت نفس گیر تیمهای اول و دوم جدول رده بندی برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهارم و پایانی بیست و هشتمین دوره لیگ برتر تکواندو نوجوانان پسر باشگاههای کشور گرامیداشت «شهید نوجوان امیرعلی امینی» در حالی ۲۸ و ۲۹ شهریور برگزار خواهد شد که دو تیم مدعی زاگرس جنوبی و بارمان ابزار توسن با اختلاف امتیاز کم به ترتیب در مکان اول و دوم جدول قرار دارند.
با نتایجی که در پایان هفته سوم کسب شد زاگرس جنوبی جمع امتیازات خود را به عدد ۵۸۰ رساند و همچنان صدرنشین ماند. بارمان ابزار و یراق توسن نیز با ۵۱۹ امتیاز در خانه دوم قرار گرفت تا سرنوشت قهرمانی را در هفته پایانی رقم بزنند. ایران جوان اصفهان هم با ۳۸۶ امتیاز جایگاه سومی خود را تثبیت کرد. تیمهای دانشگاه آزاد با ۲۵۳ امتیاز و الوند مرغ نورستانی هم با ۱۸۱ امتیاز خانههای بعدی جدول را در اختیار دارند.
در این رقابتها ۱۴ تیم کوروش گرگان، هیئت تکواندو استان همدان، کافه رستوران هوریس، آینده سازان بارمان ابزار و یراق توسن، نیرو پویان غرب، شهرداری گلستان، ایران جوان اصفهان، یاسین پیشرو البرز، الوند مرغ نورستانی، بارمان ابزار و یراق توسن، مولانا، نفت مناطق مرکزی- زاگرس جنوبی، دانشگاه آزاد اسلامی و هیئت تکواندو استان قزوین و بازیکنان آزاد حضور دارند.
مراسم اختتامیه این رقابتها شنبه ۲۹ شهریور درخانه تکواندو برگزار خواهد شد.