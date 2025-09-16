پخش زنده
دمای هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر از روز پنجشنبه افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تداوم جریانات جنوبی و مرطوب را در نوار ساحلی و جنوبی و بخشهایی از مرکز استان تا اواسط وقت فردا نشان میدهد، سپس با تغییر جهت جریانات از میزان رطوبت در منطقه کاسته خواهد شد.
محمد سبزه زاری افزود: تا روز پنجشنبه روند افزایش ۲ تا ۴ درجهای دما مورد انتظار است.
او ادامه داد: طی روز چهارشنبه در نوار غربی و بخشهایی از مرکز وزش باد بصورت متوسط همراه با تندبادهای لحظهای و احتمال برخاستن گرد و خاک موقتی پیش بینی میشود.
در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر ۴۴ درجه و کمترین دما ۲۲ درجه سانتیگراد بوده است.