پخش زنده
امروز: -
گردهمایی توانمندیهای صادراتی شرکتهای دانشبنیان و فعالان صنعت آب و برق امروز (سهشنبه) با حضور وزیر نیرو و فعالان بخش خصوصی آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گردهمایی توانمندیهای صادراتی شرکتهای دانشبنیان و فعالان صنعت آب و برق امروز (سهشنبه، ۲۵ شهریور) با حضور وزیر نیرو، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران و فعالان بخش خصوصی آغاز به کار کرد.
این گردهمایی به همت مرکز امور بینالملل وزارت نیرو برگزار میشود و هدف آن ایجاد بستر مناسب برای حضور مؤثر شرکتهای دانشبنیان در بازارهای منطقهای و جهانی، معرفی ظرفیتهای صادراتی صنعت آب و برق کشور و تقویت همافزایی میان بخشهای دولتی و خصوصی در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات است.
برگزارکنندگان این رویداد امیدوارند که برگزاری آن، گامی مؤثر در جهت تحقق سیاستهای کلان کشور مبنی بر توسعه صادرات غیرنفتی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و ارتقاء جایگاه بینالمللی صنعت آب و برق ایران باشد.